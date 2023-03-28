الثلاثاء 28 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرى: قصر محمد على بشبرا ومتحف عواصم مصر جاهزان للافتتاح

الدكتور مصطفى وزيري
الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع الآثار في مصر؛ قائلا إنه تم خلال الأربع سنوات الماضية افتتاح 20 متحف، كما أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية بعد توقف 17 عاماً والذي يعد المتحف الوحيد المُتخصص في الحضارة اليونانية والرومانية، كما أنه سيعرض لأول مرة قطع أثرية من الآثار الغارقة.

 

وأوضح أنه سيتم أيضاً خلال الأسابيع القادمة افتتاح متحف ايمحتب بمنطقة سقارة الأثرية، حيث ذلك يأتي بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل مبنى المتحف والترميم المعماري الدقيق له ووضع سيناريو العرض المتحفي للقطع الأثرية التي سيضمها المتحف، هذا بالإضافة إلى جاهزية قصر محمد على بشبرا، ومتحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة للافتتاح.

 

كما أشار وزيري إلى الاكتشافات الأثرية التي تتم على مستوى الجمهورية والتي منها ما يتم من أعمال في ذراع أبو النجا والعساسيف بمحافظة الأقصر، وتونة الجبل والغريفة بمحافظة المنيا، ومنطقة سقارة الأثرية، وبالوجه البحري.

 

وعن بعض أعمال الترميم بالمتاحف والمواقع الأثرية في مصر، أشار إلى نجاح فريق عمل من مرممي المجلس الأعلى للآثار في الكشف لأول مرة عن منظر لزودياك بسقف صالة الأعمدة من الناحية الجنوبية لمعبد إسنا، كما تم الانتهاء من إزالة الاتساخات والتكلسات من معبد هابو وأصبح جاهز للافتتاح، بالإضافة إلى الانتهاء من معبد بن عزرا، وحصن بابليون وجاهزيتهم للافتتاح.

 

واوضح أنه بالنسبة لقصر محمد علي بشبرا، فقد تم الانتهاء منه تمامًا وجاهز للافتتاح، وهو الأمر كذلك بالنسبة لمتحف عواصم مصر.

 

كما أشار الى أنه تم العثور عن تمثالين يعودان للدولة القديمة، على أيدي البعثة المصرية العاملة.

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المتحف اليونانى الحضارة اليونانية الآثار الغارقة العاصمة الإدارية

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