تشريح جثة شاب قتل على يد آخر بعدة طعنات بمنطقة المرج

قررت جهات التحقيق بالمرج تشريح جثة شاب قتل على يد آخر بعدة طعنات بسبب وجود خلافات مع شقيقه بمنطقة المرج، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم يجمعه سابق خلافات مع شقيق الضحية، فقرر الانتقام منه، وبيوم الحادث قبل الإفطار، شاهد الضحية يسير بالشارع، فانهال عليه وسدد له طعنات نافذة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة المرج بلاغا بمقتل شاب بعدة طعنات على يد آخر بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بعدة طعنات، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.