الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول تعليق من أنطونيو كونتي بعد رحيله عن تدريب توتنهام

أنطونيو كونتي
أنطونيو كونتي

ودع الإيطالي أنطونيو كونتي، فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بعد الرحيل عن تدريب الفريق بشكل رسمي.

وكان نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قد أعلن مساء أمس الأحد، إقالة الإيطالي أنطونيو كونتي من تدريب الفريق.

وكتب كونتي عبر حساباته على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة:"كرة القدم هي شغف، أود أن أشكر بعمق كل من في توتنهام الذين قدروا وشاركوني شغفي وطريقتي القوية في تجربة كرة القدم كمدرب".

وأضاف:" لدي تفكير خاص للمشجعين الذين كانوا دائمًا يدعمون ويقدرون ، سيكون شيئًا لا يُنسى سماعهم يهتفون باسمي. انتهت رحلتنا معًا ، أتمنى لكم التوفيق في المستقبل ".

وتولى كونتي تدريب فريق توتنهام في نوفمبر لعام 2021، حيث قاد الفريق في 76 مباراة، محققًا 41 انتصارًا، و12 تعادلًا، فيما خسر الفريق في 23 مباراة.

ويحتل فريق توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويُعد الألماني يوليان ناجلسمان والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، أبرز المرشحين لخلافة كونتي في تدريب فريق توتنهام.

وتعادل توتنهام مع ساوثهامبتون متذيل الترتيب بثلاثة أهداف لمثلها في الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وانتقد كونتي لاعبي توتنهام عقب المباراة متهمًا إياهم بالأنانية، كما شن هجومًا لاذعًا على مجلس الإدارة.

وقال كونتي، في تصريحات عقب المباراة: "هذا ما يحدث هنا كل موسم، لا يهم من المدير الفني إذا أردتم الاستمرار على هذه الطريقة بإمكانكم تغيير المدير الفني والكثير من المدربين ولكن الموقف لا يمكن أن يتغير، صدقوني".


 

توتنهام كونتى أنطونيو كونتي توتنهام هوتسبير الدورى الانجليزى

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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