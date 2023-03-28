الثلاثاء 28 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا: نتابع بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية فى إسرائيل

مظاهرات إسرائيل
مظاهرات إسرائيل

قالت فرنسا اليوم الإثنين، انهم يتابعون بقلق التطورات الخاصة بالتعديلات القضائية في إسرائيل. 

 

ودعت فرنسا السياسيين الإسرائيليين للامتناع عن أي تصرف يفاقم الأزمة الخاصة بالتعديلات القضائية. 

 

وقال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ قليل، إنه حصل على موافقة أغلبية شركائه في الائتلاف الحكومي، لمنع جر إسرائيل إلى الحرب الأهلية، عبر الحوار. 

 

وأعلن نتنياهو، في خطاب له، قراره بتجميد الإصلاحات القضائية لهذه الدورة من انعقاد الكنيست حتى يصل لإجماع عليه. 


وتصاعدت حدة التوترات والمظاهرات في إسرائيل عقب قرار نتنياهو، أمس الأحد، بإقالة يوآف جالانت وزير الجيش الإسرائيلي، بسبب تصريحاته الرافضة للاصلاحات القضائية.

 

وبعد قرار الإقالة، نظم قادة المظاهرات في إسرائيل احتجاجات في العديد من المدن والمناطق، أبرزها في تل أبيب، وأمام مقر وزارة الجيش "الكرياه"، والكنيست، ومنزل نتنياهو. 

 

ووصل عدد المتظاهرين إلى أكثر من 100 ألف محتج، ووقعت اشتباكات عنيفة مع قوات الشرطة، وخرق المتظاهرين الحواجز الأمنية في محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، فيما وقعت نحو 3 محاولات دهس ضد الاحتجاجات.

إسرائيل فرنسا التعديلات القضائ نتنياهو إخضاع المستشفيات الخاصة تحت تصرف الدولة ازمة

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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