الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حامد يسلم نفسه للفرنسيين.. أبرز أحداث الحلقة 6 من «سره الباتع»

مسلسل سره الباتع
مسلسل "سره الباتع"

بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "سره الباتع" والذى يعرض علي  قناة الحياة، وشاشة on، بالعديد من الأحداث التى جسدتها بسالة السلطان حامد “أحمد صلاح السعدني” الذى استطاع أن يهزم الجنود الفرنسيين بعد الأحداث والمعارك التى دارت فى الحلقات السابقة ما بين الفرنسيين والمماليك، وبعد هزيمتهم شر هزيمة هرب المماليك من قرية شطانوف.

الأحداث الدامية التى دارت دفعت بنابليون أن يجعل قرية شطانوف مقرا للحملة مما جعل أهل القرية يجتمعون ويناقشون سويا حول موقفهم من الحملة وهل يبدأون بالهجوم على الحملة أم يستسلمون وينقسمون أهل القرية قسمين ما بين مؤيدين للفرنسيس ومعارضين لهم .

فى الحلقة السادسة استقبل أهل القرية شيخ البلد الشيخ سليم “خالد الصاوي” بعد أن قبض الفرنسيين على حامد، ويتوجه الحاج شهاب “ أحمد عبد العزيز” إلى الجنرال نابليون “ أيمن الشيوي” ليبلغ عن حامد عندما ترفض صافية “حنان مطاوع” ووالدتها الإرشاد عنه، ولكن حامد يسلم نفسه، ليخرج الشيخ سليم من محبسه. 

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

مسلسل سره الباتع مأخوذ عن قصة تحمل نفس الاسم للأديب الراحل يوسف إدريس من مجموعته القصصية "حادثة شرف"، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، وعدد كبير من الفنانين الشباب ومن إخراج خالد يوسف.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم ماجد المصرى، كريم فهمي، أشرف زكي، أحمد صفوت، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.

مسلسل سره الباتع قناة الحياة السلطان حامد الجنود الفرنسيين المماليك قرية شطانوف

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«حلقة نار».. أحمد العوضي يروج لـ مسلسل ضرب نار الحلقة 5

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

«سوق الكانتو» الحلقة 5.. مها نصار تقنع والدتها بعدم الزواج

النائب محمد عريبى يثمن استجابة الرئيس لمقترح الحوار الوطنى: «خير رد على المشككين»

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة 5.. الجيش يداهم أكبر مخزن للسلاح بسيناء

سليمان وهدان يشيد باستجابة الرئيس لـ«الحوار الوطنى»: السيسى حريص على الديمقراطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأي

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف

«منع الحرب الأهلية فى إسرائيل».. نتنياهو يعلن تجميد الإصلاحات القضائية