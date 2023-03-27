حامد يسلم نفسه للفرنسيين.. أبرز أحداث الحلقة 6 من «سره الباتع»

بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "سره الباتع" والذى يعرض علي قناة الحياة، وشاشة on، بالعديد من الأحداث التى جسدتها بسالة السلطان حامد “أحمد صلاح السعدني” الذى استطاع أن يهزم الجنود الفرنسيين بعد الأحداث والمعارك التى دارت فى الحلقات السابقة ما بين الفرنسيين والمماليك، وبعد هزيمتهم شر هزيمة هرب المماليك من قرية شطانوف.

الأحداث الدامية التى دارت دفعت بنابليون أن يجعل قرية شطانوف مقرا للحملة مما جعل أهل القرية يجتمعون ويناقشون سويا حول موقفهم من الحملة وهل يبدأون بالهجوم على الحملة أم يستسلمون وينقسمون أهل القرية قسمين ما بين مؤيدين للفرنسيس ومعارضين لهم .

فى الحلقة السادسة استقبل أهل القرية شيخ البلد الشيخ سليم “خالد الصاوي” بعد أن قبض الفرنسيين على حامد، ويتوجه الحاج شهاب “ أحمد عبد العزيز” إلى الجنرال نابليون “ أيمن الشيوي” ليبلغ عن حامد عندما ترفض صافية “حنان مطاوع” ووالدتها الإرشاد عنه، ولكن حامد يسلم نفسه، ليخرج الشيخ سليم من محبسه.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

مسلسل سره الباتع مأخوذ عن قصة تحمل نفس الاسم للأديب الراحل يوسف إدريس من مجموعته القصصية "حادثة شرف"، وهو بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، وعدد كبير من الفنانين الشباب ومن إخراج خالد يوسف.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم ماجد المصرى، كريم فهمي، أشرف زكي، أحمد صفوت، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.