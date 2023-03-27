بأغنية «القرشين».. انطلاق الحلقة الخامسة من مسلسل «الصفارة»

بدأت منذ قليل، الحلقة الخامسة من مسلسل "الصفارة" بطولة الفنان أحمد أمين، وتناولت المشاهد الأولى من الحلقة عرض أغنية "القرشين".

أغنية القرشين من مسلسل الصفارة

وأغنية "القرشين" غناء أحمد أمين، وكلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد وحيد كينج، ومن المقرر أن يقوم أحمد أمين فى المسلسل بغناء أكثر من أغنية.

ويواصل أحمد أمين خلال الحلقة الخامسة من المسلسل، تجسيد رشخصية "مطرب المهرجان"، بينما يقوم طه الدسوقى بدور شقيق أحمد أمين ويعمل "صبي عالمة".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحمد أمين فى مسلسل “الصفارة” منذ بدايته من أول يوم فى رمضان 2023.

أحداث مسلسل الصفارة

وتدور أحداث مسلسل الصفارة حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفاً مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

ويظهر الفنان أحمد أمين، خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجي وباستايلات شعر مختلفة.

موعد عرض مسلسل الصفارة

يعرض مسلسل الصفارة على قناة دي إم سي، وذلك في تمام الساعة 7:45 مساء، ويعاد الساعة 12:45 بعد منتصف الليل، والساعة 2:15 ظهرًا والمسلسل مكون من 15 حلقة ويعرض في النصف الأول من شهر رمضان.

وتدور أحداث مسلسل "الصفارة" المكون من 15 حلقة فقط، في إطار كوميدي تشويقي، فكرته مأخوذة عن رواية أجنبية بعنوان "Sound Of Thunder- تأثير الفراشة".

ويجسد أحمد أمين دور "فؤاد"، ويعمل مرشدًا سياحيًا، يسرق "صفارة" أثرية من سيوة تعيده إلى الماضي، ليدخل في مغامرات كوميدية، وتنقلب بسببها حياته رأسًا على عقب.