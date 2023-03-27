الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ناقدة: «المتحدة» أحدثت نقلة بتنوع الموضوعات وجودة النصوص

مسلسلات المتحدة
مسلسلات المتحدة

 

قالت شيماء سليم، الناقدة الفنية، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحدثت نقلة هائلة على مستوى صناعة الدراما بفضل ما تتيحه من إمكانات إنتاجية ضخمة، وحرص شديد على اختيار النصوص بعناية، وتنوع الموضوعات التى تخاطب كل الفئات العمرية.

وأضافت أن التنوع الكبير الذى تشهده دراما الموسم الرمضانى الحالى جعل من الـ١٧ عملًا دراميًا التى تقدمها الشركة المتحدة وجبة درامية دسمة لكل منها مذاقها الخاص، لأن هناك اهتمامًا كبيرًا بالفكرة والمضمون الذى يتم تقديمه، إضافة إلى حسن اختيار النصوص الدرامية.

وأوضحت أن التنوع يعنى تقديم أعمال تاريخية وكوميدية ووطنية، موجهة للكبار والصغار، وكل عمل يقدم طرحًا مختلفًا لقضية معينة أو مجموعة قضايا مهمة، مشيرة إلى أن الاهتمام الكبير الذى يشهده النص الدرامى جعل الدراما المصرية تتجنب المشكلات التى كانت تعانى منها فى السابق، كأن يكون النص ضعيفًا أو مشوهًا نتيجة المط والإطالة غير المبررة، وهو ما تم تلافيه بوجود مسلسلات ١٥ حلقة فقط.

وأكدت أن الشركة «المتحدة» تقدم أعمالًا ضخمة جدًا من خلال مسلسلات درامية تتكون من ١٠ أو ١٥ حلقة، واستطاعت أن تكون لها رؤية خاصة، من خلال جمع نجوم كبار فى أعمال مختلفة.

وأشادت الناقدة الفنية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى يعرض من خلال شاشاتها مسلسل «رسالة الإمام»، لأنها أنتجت هذا العمل الضخم واهتمت بكل تفاصيله.

وقالت إن مسلسل «رسالة الإمام» اختيار ذكى جدًا، لأنه ظهر فى وقت كان يوجد فيه انقسام بين أصحاب الحديث الملتزمين بالنص القرآنى والأحاديث النبوية، وأصحاب الرأى، وهم المجادلون فقط، والإمام الشافعى يجمع بين الاثنين، واستطاع بعلمه مناقشة أصحاب الحديث، وأيضًا استطاع بذكائه أن يناقش أصحاب الرأى، دون تطرف أو عنف.

وأشارت إلى أن المسلسل يضم عددًا كبيرًا من النجوم المصريين والعرب، وكان هذا ضمن أسباب نجاحه السريع، لافتة إلى أنه توجد أسباب أخرى لهذا النجاح، منها أن العمل باللغة العربية الفصحى، وهذا يجذب أكبر عدد من الجمهور، وأن الأعمال العربية التاريخية الدينية تكاد تكون غير موجودة حاليًا نتيجة ما تتطلبه من إنتاج ضخم ومكلف.

وأضافت أن سبب اختفاء هذه النوعية من الأعمال وعودتها مرة أخرى على شاشات التليفزيون، هو أن المسلسلات الدينية والتاريخية تحديدًا تتطلب إنتاجًا ضخمًا، ويجب أن يكون على مستوى عالٍ من الدقة دون الاستخفاف بعقول الجمهور، لأن الجمهور يتمتع بخبرة كبيرة فى مشاهدة الأعمال التاريخية، لذلك يجب الاهتمام بتفاصيل العمل من حيث الصوت والصورة والجودة والديكور واختيار الممثلين وأيضًا الملابس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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