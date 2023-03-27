حسام داغر: «حضرة العمدة» يقدم نموذجًا مصغرًا لمصر

قال الفنان حسام داغر إن شخصية «صلاح»، التى يجسدها فى مسلسل «حضرة العمدة»، لها بُعد إنسانى واضح، يتمثل فى احتفاظه ببذرة الخير رغم نشأته وسط أجواء تدعم الشر. وأضاف «داغر»: «جسدت شخصيات كثيرة تجمع بين طابعىّ الكوميديا والدراما، لكن الشخصية التى أجسدها فى هذا المسلسل تختلف تمامًا عن أى شخصية قدمتها من قبل، نظرًا لتحولها الدرامى من الشر إلى الخير». وتابع: «المسلسل يقدم نموذجًا مصغرًا لمصر بكل أطيافها، كما أنه يجمع أجيالًا مختلفة»، مؤكدًا أن «حضرة العمدة» عبارة عن مباراة فى التمثيل بين الفنانين الكبار المشاركين فيه. وأشار إلى أن قرية «تل شبورة» ترمز إلى مصر، مؤكدًا أنه استطاع من خلاله التعبير عن بعض المشكلات الاجتماعية.