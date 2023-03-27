الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

«منع الحرب الأهلية في إسرائيل».. نتنياهو يعلن تجميد الإصلاحات القضائية

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ قليل، إنه حصل على موافقة أغلبية شركائه في الائتلاف الحكومي، لمنع جر إسرائيل إلى الحرب الأهلية، وذلك عبر الحوار. 

وأعلن نتنياهو، في خطاب له، قراره بتجميد الإصلاحات القضائية لهذه الدورة من انعقاد الكنيست حتى يصل لإجماع عليه. 

المظاهرات في إسرائيل

وتصاعدت حدة التوترات والمظاهرات في إسرائيل عقب قرار نتنياهو، أمس الأحد، بإقالة يوآف جالانت وزير الجيش الإسرائيلي، بسبب تصريحاته الرافضة للاصلاحات القضائية.

وبعد قرار الإقالة، نظم قادة المظاهرات في إسرائيل احتجاجات في العديد من المدن والمناطق، أبرزها في تل أبيب، وأمام مقر وزارة الجيش "الكرياه"، والكنيست، ومنزل نتنياهو. 

ووصل عدد المتظاهرين إلى أكثر من 100 ألف محتج، ووقعت اشتباكات عنيفة مع قوات الشرطة، وخرق المتظاهرين الحواجز الأمنية في محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، فيما وقعت نحو 3 محاولات دهس ضد الاحتجاجات.

نتنياهو إسرائيل مظاهرات الحرب الأهلية الاصلاحات القضائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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