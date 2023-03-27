الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حسن شاكوش عن مهرجان «بنت الجيران»: الأغنية مش سكة عمر كمال

حسن شاكوش
حسن شاكوش

كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش تفاصيل مهرجان "بنت الجيران" والأزمة التي أثيرت بينه وبين مؤدي المهرجانات عمر كمال بعد الاتهام بتهميشه.

سبب طلبه من عمر كمال أن يغني “بنت الجيران” معه

وقال شاكوش، خلال لقائه ببرنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "النهار" إن أغنية "بنت الجيران" كلها تابعة له وغناها بصوته وطلب من عمر كمال أن يغنيها معه حتى يشكلا توليفة جيدة مع بعضهما، مؤكدًا أنه قام بوضع صوت عمر كمال مكان صوته.

أضاف:"الأغنية مكنتش عاجبة عمر، لأنه كان بيغني لمحمد فؤاد وعبدالحليم وكان عامل أغنية اسمها الغربة الأغنية كانت غير سكته والناس بتقول إن الأغنية بتاعة حسن شاكوش وهذا ليس ذنبه"، مشيرًا إلى أنه لا يسرق نجاح أحد.

وتابع أن أغنية "بنت الجيران" قاربت من تحقيق 800 مليون مشاهدة على يوتيوب، وأنه كسب منها أموالًا كثيرة وكذلك حب الناس.

حسن شاكوش بنت الجيران مهرجان عمر كمال سكته يوتيوب

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فى ثاني أزماتها.. هل تضع «بنت الجيران» عمر كمال فى أزمات أخرى؟

رئيس التحرير

وائل لطفي

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