محافظ الدقهلية يشهد تسليم الدفعة 21 من لحوم إطعام الطعام

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين تسليم الدفعه 21 من لحوم اطعام الطعام بإجمالي 2 طن ، والدفعة 6 من سلة الغذاء بإجمالي 2,274 سلة مواد غذائية لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامه ، تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي .



جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف .



وأشار " المحافظ " الي أن إجمالي ما تم وصوله حتي الآن من وزارة الأوقاف من لحوم اطعام الطعام 52 طن ، ومن سلة الغذاء 12الف و 620 سلة ، لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية .



كما أشار " مختار " الي أن إجمالي حصة الدقهلية من سلة الغذاء 70 الف سلة مواد غذائية من بإجمالي 350 الف طن مواد غذائية متنوعة لتوزيعهم خلال شهر رمضان علي الأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظة .



وأكد " مختار " علي أنه سيتم ايصال لحوم اطعام الطعام وسلة المواد الغذائية الي مستحقيها بكل عزه وكرامه في منازلهم ، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم .



وثمن " المحافظ " جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم اطعام وسلة المواد الغذائية علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية .

محافظ الدقهلية يشهد تسليم الدفعه 21 من لحوم إطعام الطعام