الكتيبة 101 الحلقة 5.. موسى الدلح يستكمل مسيرة تعاونه مع القوات المسلحة

يترقّب جمهور شهر رمضان أحداث الحلقة 5 مسلسل الكتيبة 101 والذي شهد أحداثا مثيرة منذ بداية عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023، وعقب تصدر مسلسل الكتيبة 101 ترند أمس، واصل الشيخ موسى الدلح ابن قبيلة الترابين ويجسد دوره الفنان خالد الصاوي تعاونه المستمر مع رجال القوات المسلحة لمواجهة عناصر الإرهاب الخسيس في شمال سيناء.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 5

ومن المنتظر أن تشهد الحلقة الخامسة من الكتيبة 101 أحداثًا مثيرة في المسلسل الذي يذاع في التاسعة إلا ربع على قناة ON E وستشهد الحلقة الرابعة مسلسل الكتيبة 101 أحداثًا ساخنة، في ظل اقتراب التعاون بين تنظيمات تهريب البشر وبين تنظيم داعش الإرهابي في سيناء.

قصة مسلسل الكتيبة 101

وقدمت الكتيبة 101 أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، وأدارت العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

ومسلسل الكتيبة 101، يعرض في تمام الساعة التاسعة إلا الربع على قناة "أون تي في".

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.