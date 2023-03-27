الكتيبة 101 الحلقة 5.. التعاون الأول بين زعيم تهريب البشر وقائد داعش

يترقب جمهور شهر رمضان أحداث مسلسل الكتيبة 101 (الحلقة 5) الذي شهد أحداثا مثيرة منذ بداية عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023، وعقب تصدر مسلسل الكتيبة 101 ترند أمس، حيث تشهد حلقة اليوم أول تعاون بين الخائن د.وحيد زعيم تهريب البشر ويجسد دوره الفنان فتحي عبدالوهاب، وأبوبراء القيادي الداعشي خليفة أبوعمار المهاجر في سيناء لتهريب السلاح من الأنفاق إلى عناصر داعش الإرهابية، بعد ضبط أبوعمار على يد رجال القوات المسلحة.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 5

ومن المنتظر أن يشهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة 5 أحداثًا مثيرة، ويذاع المسلسل في التاسعة إلا ربع على قناة أون إي، وستشهد الحلقة الرابعة مسلسل الكتيبة 101 أحداثًا ساخنة، في ظل اقتراب التعاون بين تنظيمات تهريب البشر وبين تنظيم داعش الإرهابي في سيناء.

قصة مسلسل الكتيبة 101

وقدمت الكتيبة 101 أكثر من 300 شهيد من مقاتليها وأدارت العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

ومسلسل الكتيبة 101، يعرض في تمام الساعة التاسعة إلا الربع على قناة "أون تي في".

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.