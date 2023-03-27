«حلقة نار».. أحمد العوضي يروج لـ مسلسل ضرب نار الحلقة 5

في الوقت الذي ينتظر فيه عدد كبير من المشاهدين بدء مسلسل ضرب نار الحلقة 5، لمعرفة ما سيحدث من تفاصيل مثيرة بين شخصيات العمل الدرامي، والتي يقودها الفنان أحمد العوضي بشخصية جابر الكوماندا والفنانة ياسمين عبد العزيز بشخصية مُهرة.

العوضي يروج لـ مسلسل ضرب نار الحلقة 5

وروّج الفنان أحمد العوضي من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً:"الحلقة الخامسة بكره ناااااااااار.. مين من اخواتي هيتوقع بكرة في إيه".

مسلسل ضرب نار الحلقة 5

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار رمضان 2023

يعرض مسلسل «ضرب نار» حصريا على قناة on في العاشرة مساء على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، كما يعرض على قناة art في 3 مواعيد مختلفة تختتمها في الرابعة ونصف فجرا.

وتجسد ياسمين عبد العزيز خلال أحداث مسلسل ضرب نار رمضان 2023 دور فتاة شعبية من شبرا تدعى «مهرة أبو الليل» تتولى مسؤولية أشقائها بعد وفاة والدها وتضطر للعمل في مصنع «عبايات» بإحدى المناطق الشعبية، وتتعرف على «جابر أبو شديد» الذي يجسده زوجها الفنان أحمد العوضي وتنشأ بينهما قصة حب، ويواجه الثنائي العديد من المشكلات والأزمات خلال حياتهم.

أبطال مسلسل ضرب نار رمضان 2023

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهم بعد نجاح مسلسل «اللي ملوش كبير»، كما يضم المسلسل كل من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

ويجسد مسلسل ضرب نار الدراما الاجتماعية في طابع صعيدي، تدور أحداثه حول شخصية جابر الكوماندا التي يجسدها أحمد العوضي بالمسلسل الذي يتعرض للعديد من المواقف الصعبة بعد تركه لمدينة سوهاج والمجئ للقاهرة، هربًا من الثأر.