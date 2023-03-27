موعد انتهاء تصوير مسلسل ضرب نار لـ أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

عبّر الفنان أحمد العوضي عن سعادته بردود الأفعال التي حصل عليها مسلسل "ضرب نار" عقب عرض أول 4 حلقات من العمل الرمضاني.

موعد انتهاء تصوير مسلسل ضرب نار

وقال العوضي، لـ"الدستور"، إن تصوير أحداث ضرب نار يتم بين أحد الأماكن الصحراوية وأحياء شعبية بين بولاق وإمبابة، حيث يتم عمل عدد من مشاهد المطاردة والأكشن هناك، لافتًا إلى أن المخرج مصطفى فكري سينتهي من تصوير أحداث العمل بشكل كامل منتصف رمضان المقبل، لافتًا إلى أنه يقوم بالتوازي بعمل مونتاج الحلقات بشكل كامل ليكون العمل جاهز تمامًا منتصف الشهر.

موعد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

وتنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

«ضرب نار» يشارك فيه عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهم بعد نجاح مسلسل«اللي ملوش كبير»، كما يضم المسلسل كل من سهير المرشدي وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

العوضي في ثاني تعاون بينهم بعد نجاح مسلسل«اللي ملوش كبير»، كما يضم المسلسل كل من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.العوضي في ثاني تعاون بينهم بعد نجاح مسلسل«اللي ملوش كبير»، كما يضم المسلسل كل من سهير المرشدي وإيمان السيد وبدرية طلبة.