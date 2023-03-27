الإثنين 27 مارس 2023
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سياسي

برلمانى: تخصيص مليار جنيه لإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة إنجاز رئاسى

النائب الدكتور حسين
النائب الدكتور حسين خضير

أكد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقيام صندوق "تحيا مصر" بتخصيص مليار جنيه لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة، إنجاز يحسب للرئيس.

وقال الدكتور حسين خضير، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، إن الرئيس السيسي يشعر بالمواطن البسيط، ويولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة الصحة.

وأشاد خضير بالعديد من المبادرات الرئاسية للنهوض بقطاع الصحة وإحداث تغيير جذري بها لصالح المريض المصري طوال السنوات الماضية، معتبرًا أن ما يشهده قطاع الصحة من تطوير ومبادرات غير مسبوق بمعنى الكلمة ولا يمكن انكاره، واستفاد منه عشرات الملايين من المصريين.

ولفت وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ إلى أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة الانتهاء من قوائم الانتظار، مشيدًا بجهود وزارة الصحة  في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعاجلة، والانتهاء من إجراء مليون و621 ألفا و321 عملية جراحية، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة.

واختتم وكيل "صحة الشيوخ"، أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.
وتشمل مبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار، جراحات «القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة»، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

النائب الدكتور حسين خضير صندوق تحيا مصر قوائم الانتظار المبادرات الصحية الرئيس السيسي

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