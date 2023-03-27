الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 5 اليوم على قناتي الحياة وDMC

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

يترقب عشاق ومتابعي دراما رمضان، مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 5 ، بطولة النجم ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، وعدد آخر من الفنانين، والمقرر إذاعتها مساء اليوم.


وجذب مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 5 ، قطاع كبير من الجمهور المصري وفي الوطن العربي، حيث يجمع المسلسل تيمة فنية مختلفة تُناقش العديد من القضايا في مجتمعنا، لا سيما تعدد العلاقات، وغيرها.


ويلعب ياسر جلال دورٌ كبيرٌ في التنافس الرمضاني، الذي يجمع العديد من المسلسلات في شهر رمضان، جميعها ذات طابع مختلف، وبعضها يعتلي صدارة الأكثر مشاهدة حتى الأن.

 

موعد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 5 اليوم على قناتي الحياة وDMC

 

ويعرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 5 والقنوات الناقلة بطولة ياسر جلال في رمضان، في تمام 9:30 مساء بقناة الحياة ويعاد في تمام 4 :30 صباحا و1:30 ظهرا، ويعرض أيضا بقناة DMC في تمام 11:30 مساء ويعاد في 8:30 صباحا، بينما تعرضه قناة DMC دراما في تمام الثامنة مساءً.

علاقة مشروعة| مواعيد عرض مسلسل ياسر جلال الحلقة الـ 5

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل علاقة مشروعة.. مي عمر في منزل حبيبها السابق

أحداث مسلسل علاقة مشروعة

الجدير بالذكر أن العمل يعرض على أكثر من قناة فضائية خلال شهر رمضان القادم 2023، حيث يتم بثه لأول مرة على قناة “الحياة” وبعدها يعرض على فضائية ON و ON DRAMA، وسيتم إعادة بثه على نفس القنوات قبل الفجر، ليكون اجمالي عرضه اكثر من  خمسة مرات في اليوم .


مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

 

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

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وائل لطفي

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