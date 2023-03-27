أحمد آدم: الزعيم عادل إمام أقرب حد لقلبي.. وزوجتي صندوقي الأسود

كشف الفنان أحمد أدم عبر برنامج "يا تقر يا تفر" أن طقوسه في رمضان لم تتغير منذ صغره، فالأولوية كلها لقراءة القرآن ثم القراءة في التاريخ الإسلامي والكتب الدينية.

وأضاف خلال استضافته في "راديو النيل"، أن فترة قبل الفطار تكون أصعب فترات اليوم، مُشيرًا إلى أن طبق الشوربة من أهم الأطباق في رمضان: " لو مفيش شوربه يبقى مفيش صيام" .

وأضاف خلال البرنامج الذي تقدمه المذيعة " لينا صالح" أن زوجته هي صندوقه الأسود وكاتم أسراره، خاصة أن علاقتهما مبنية على الصداقة منذ الصغر.

وأكد أدم أن فترة الثانوية والجامعة والعمل كهاوي في الفن، هي الفترة الذهبية في حياته .

وأضاف خلال البرنامج، أن الأخطاء الإملائية والآراء التشاؤمية دائما ما تدفعه لحظر بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أنه يُحب فكرة الإنسان المكافح الذي يبدأ حياته من الصفر ويجتهد ويحقق النجاح، وهذا النجاح لا يغير منه، مضيفاً أن الزعيم عادل إمام هو أقرب شخص له.

وحكى الفنان أحمد أدم أنه كان يقوم بمقالب في الراحل علاء ولي الدين، ويقوم بتقليد أصوات مخرجين ويعرض عليه المشاركة في الأعمال.

وفي أحدى المواقف يقول الفنان أحمد آدم:" مرة شتمت الأستاذ نور الدمرداش.. افتكرته علاء ولي الدين وبيردلي المقلب، وكان موقف وحش جدًا".