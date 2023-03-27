الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد آدم: الزعيم عادل إمام أقرب حد لقلبي.. وزوجتي صندوقي الأسود

احمد ادم
احمد ادم

كشف الفنان أحمد أدم عبر برنامج "يا تقر يا تفر" أن طقوسه في رمضان لم تتغير منذ صغره، فالأولوية كلها لقراءة القرآن ثم القراءة في التاريخ الإسلامي والكتب الدينية.

وأضاف خلال استضافته في "راديو النيل"، أن فترة قبل الفطار تكون أصعب فترات اليوم، مُشيرًا إلى أن طبق الشوربة من أهم الأطباق في رمضان: " لو مفيش شوربه يبقى مفيش صيام" .

وأضاف خلال البرنامج الذي تقدمه المذيعة " لينا صالح" أن زوجته هي صندوقه الأسود وكاتم أسراره، خاصة أن علاقتهما مبنية على الصداقة منذ الصغر.

وأكد أدم أن فترة الثانوية والجامعة والعمل كهاوي في الفن، هي الفترة الذهبية في حياته .

وأضاف خلال البرنامج، أن الأخطاء الإملائية والآراء التشاؤمية دائما ما تدفعه لحظر بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أنه يُحب فكرة الإنسان المكافح الذي يبدأ حياته من الصفر ويجتهد ويحقق النجاح، وهذا النجاح لا يغير منه، مضيفاً أن الزعيم عادل إمام هو أقرب شخص له.

وحكى الفنان أحمد أدم أنه كان يقوم بمقالب في الراحل علاء ولي الدين، ويقوم بتقليد أصوات مخرجين ويعرض عليه المشاركة في الأعمال. 

وفي أحدى المواقف يقول الفنان أحمد آدم:" مرة شتمت الأستاذ نور الدمرداش.. افتكرته علاء ولي الدين وبيردلي المقلب، وكان موقف وحش جدًا".

نور الدمرداش قراءة القرآن الكتب الدينيه الفنان احمد ادم التاريخ الإسلامي البرنامج التفاؤل

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

موعد عرض الحلقه الخامسة من مسلسل ضرب نار للعوضي وياسمين

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

بعد قليل مفاجآت جديدة فى مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 5.. مَن سينقذ مربوحة والكبير من الحبس؟

الحلقة 5 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة| خطة محمد محمود وأوتاكا

الأديان.. وبناء الإنسان!!

40 عامًا ولفّة رقيقة: حكاية أقدم بائع كنافة في «أم الدنيا» (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات غير مسبوقة.. هل إسرائيل قريبة من حرب أهلية؟

عاصفة أم انهيار.. هل سيوقف نتنياهو الإصلاحات القضائية؟ وما مصير حكومته؟

سفارة إسرائيل لدى أمريكا تنضم للإضراب ضد «حكومة نتنياهو»