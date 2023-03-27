موعد شم النسيم 2023 والإجازات الرسمية فى شهر أبريل

يبحث العديد من المواطنين عن موعد شم النسيم هذا العام 2023، وهل يتزامن موعد شم النسيم مع وقد أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية عن موعد شم النسيم هذا العام حيث يأتى فى يوم 17 أبريل.

موعد شم النسيم 2023

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد شم النسيم 2023 يتزامن هذا العام مع موعد شهر رمضان 2023، إذ يأتي يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023، وفقا للحسابات الفلكية.

وقد ينتظر العديد من المواطنين الإجازات الرسمية ومنها إجازة شم النسيم خاصة فى شهر رمضان لأنها تكون فرصة جميلة لزيارة الأهل والاقارب والخروج الى المتنزهات، وبجانب إجازة شم النسيم فى رمضان يوجد العديد من الاجازات الرسمية فى شهر أبريل خاصة.

الإجازات الرسمية فى شهر أبريل 2023

وبجانب إجازة شم النسيم لعام 2023 تتعدد الاجازات الرسمية فى شهر أبريل ومنها 3 إجازات ضمن الإجازات الرسمية 2023 شهر إبريل وهى كالتالى

- إجازات شهر إبريل 2023.. الإثنين 17 إبريل: عيد شم النسيم.

- إجازات شهر إبريل 2023.. الجمعة 21 إبريل – الأحد 23 إبريل: عيد الفطر 2023.

- إجازات شهر إبريل 2023.. الثلاثاء 25 إبريل: عيد تحرير سيناء.

عادات فى شم النسيم

ويوجد بعض العادات التى يفعلها المصريون فى شم النسيم وأبرزها تلوين البيض اعتادت الأمهات على تجهيز البيض والألوان لتستمتع مع اطفالها بتلوينه يوم شم النسيم ولكن ترجع تلك العادة القديمة إلى قدماء المصريين حيث كانو يلونون البيض ويقدمونه للآلهة احتفالا بقدوم الربيع وتحسن الأحوال الجوية للزراعة، وقد وجدت البرديات المرسوم به البيض الملون والمرسوم عليه بعض الرسومات مثل سنابل القمح والسعف الأخضر، حيث كانو يرسمون على البيض ويكتبون فوقه ما يتمنوه.