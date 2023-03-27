الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حماة الوطن: انعقاد الحوار الوطني يعزز مصداقيته في الشارع المصري

النائب احمد بهاء
النائب احمد بهاء شلبي

قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب مجلس النواب، إن إنطلاق انعقاد الحوار الوطني بشكل رسمي 3 مايو المقبل، يعزز  مصداقية الحوار الوطني في الشارع المصري، وقدرته على تقديم حلول لمشكلات المجتمع.

وقال شلبي ، في بيان أصدرته، اليوم، أن مقترح إدخال تعديل تشريعى علي قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وتحديدا نص المادة رقم ٣٤ والتى توجب وجود إشراف قضائي في الفرز وإعلان النتائج والتى تمتد لعشر سنوات منذ إقرار الدستور في ١٨ يناير ٢٠١٤ لتنتهى في يناير ٢٠٢٤ ومن ثم يقترح التعديل استمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات يعكس نية إصرار الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في إقامة انتخابات نزيهة وشفافة وبإشراف قضائى كامل باعتباره الضمانة الكبري والمهمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن قرار مجلس أمناء الحوار الوطني، الاستمرار في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار، يؤكد مدى حرص القائمين على مشاركة كافة الأطياف المختلفة لإبداء الرأى والإسهام في إثراء الحوار بالعديد من المعلومات والخبرات في توقيت هام تتطلع فيه مصر إلى مستقبل أفضل من خلال حوار وطني حقيقي، مما يؤكد أن الحوار الوطني فرصة ذهبية للجميع ولابد من البناء عليها.

ووجه عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الشكر للأمانة الفنية للحوار الوطنى علي ما بذلته من مجهود كبير خلال الأشهر الماضية، ليخرج بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية وحجمها ومكانتها.

٢٠٢٤ الاشراف القضائي علي الانتخابات البرلمانية لحزب حماة الوطن الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن الحوار الوطنى الشارع المصري بمجلس النواب

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بعد الفاصل

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