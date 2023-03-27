الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد العيد الكبير 2023.. وموعد إجازة عيد الأضحى

العيد الكبير
العيد الكبير

موعد العيد الكبير 2023 من أكثر الكلمات البحثية مشاهدة عبر محرك جوجل حاليا بالتزامن مع الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك 2023/1444 حيث تحتفل الأمة الإسلامية بعيدين فقط هما عيد الفطر وعيد الأضحى وتمنح فيهم الحكومة المصرية اجازات رسمية مدفوع الأجر لموظفين القطاعين العام والخاص وفقا لقانون العمل المصري.

موعد العيد الكبير 2023

يأتي احتفالات المسلمين بعيد الأضحى المعروف باسم العيد الكبير نظرا لكون أيامه 4 أيام بالإضافة إلى وقفة عرفات في العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام والذي يتم تحديد موعده من خلال استطلاع الهلال داخل المملكة العربية السعودية لكونها هى المنظمة لموسم الحج حيث يتوجه إليها كافة المسلمين من بقاع الأرض لأداء مناسك الحج كل عام ويلتزم به كافة الدول العربية.

ووفقا للحسابات الفلكية التي قام بها مجموعة من خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمدينة حلوان فإن تاريخ عيد الأضحى سيكون  خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر يونيو وحتى يوم السبت الموافق 31 يونيو 2023.

txt

117 فعالية لقصور الثقافة في «ليالي رمضان» بجنوب سيناء

txt

7 أدعية.. دعاء اليوم الخامس من رمضان 2023 مكتوب

 

إجازة عيد الأضحى المبارك 1444

يحصل كافة موظفي القطاع العام والخاص في كافة محافظات الجمهورية على إجازات بأجر كامل ويتم تعطيل كافة المؤسسات الحكومية خلال عيد الأضحى المبارك من كل عام، وذلك وفقا لقانون العمل المصري الذي ينظم العلاقة بين الموظفين والمؤسسات التي يعملون بها.

فيما يحق لمؤسسات القطاع الخاص تشغيل العملين بأجر مضاعف وفقا لحاجة العمل ويتم العمل بنظام الشفتات داخل المؤسسات الحكومية التي تعمل على الخدمات الضرورية للمواطنين مثل المستشفيات وأقسام الشرطة وخدمات الإسعاف والطوارئ وذلك لعدم الخلل بمصالح المواطنين خلال تلك الأيام.

txt

مواعيد عمل البنوك في رمضان 2023 والإجازات الرسمية في أبريل

txt

مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2023 وموعد عيد الفطر


 أجندة الإجازة الرسمية المتبقية في عام 2023

مع بداية شهر رمضان المبارك يطرح المواطنين تساؤلات حول موعد العيد الكبير 2023 عبر المنصات الإلكترونية حيث تتلخص مواعيد الإجازات الرسمية من خلال الأجندة التالية:-


الاثنين 17 ابريل 2023 شم النسيم.
الجمعة 21-23 ابريل 2023 عيد الفطر.
الثلاثاء 25 ابريل 2023 عيد تحرير سيناء.
الاثنين 1 مايو 2023 عيد العمال.
الثلاثاء 27 يونيو 2023 وقفة عرفات.
الأربعاء 28-31 يونيو 2023 عيد الأضحى.
الأربعاء 19 يوليو 2023 رأس السنة الهجرية.
الأحد 23 يوليو 2023 ثورة يوليو.
الأربعاء 27 سبتمبر 2023 المولد النبوي.
الجمعة 6 أكتوبر 2023 احتفالات أكتوبر.

اقرأ المزيد

أذكار الصباح في رمضان 2023

موعد العيد الكبير 2023 موعد العيد العيد أجازة عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

البدء في غسيل شبكات مياه الشرب بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

«السياحة» تعلن عن عدة تسهيلات لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر

الأزهر: الإرهاب واستفزاز مشاعر المسلمين «وجهان لعملة واحدة»

أستاذ الأثار الإسلامية بالأزهر: انتقادات «رسائل الإمام» لا أساس لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات غير مسبوقة.. هل إسرائيل قريبة من حرب أهلية؟

عاصفة أم انهيار.. هل سيوقف نتنياهو الإصلاحات القضائية؟ وما مصير حكومته؟

سفارة إسرائيل لدى أمريكا تنضم للإضراب ضد «حكومة نتنياهو»