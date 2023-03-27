موعد العيد الكبير 2023.. وموعد إجازة عيد الأضحى

موعد العيد الكبير 2023 من أكثر الكلمات البحثية مشاهدة عبر محرك جوجل حاليا بالتزامن مع الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك 2023/1444 حيث تحتفل الأمة الإسلامية بعيدين فقط هما عيد الفطر وعيد الأضحى وتمنح فيهم الحكومة المصرية اجازات رسمية مدفوع الأجر لموظفين القطاعين العام والخاص وفقا لقانون العمل المصري.

موعد العيد الكبير 2023

يأتي احتفالات المسلمين بعيد الأضحى المعروف باسم العيد الكبير نظرا لكون أيامه 4 أيام بالإضافة إلى وقفة عرفات في العاشر من شهر ذي الحجة من كل عام والذي يتم تحديد موعده من خلال استطلاع الهلال داخل المملكة العربية السعودية لكونها هى المنظمة لموسم الحج حيث يتوجه إليها كافة المسلمين من بقاع الأرض لأداء مناسك الحج كل عام ويلتزم به كافة الدول العربية.

ووفقا للحسابات الفلكية التي قام بها مجموعة من خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمدينة حلوان فإن تاريخ عيد الأضحى سيكون خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر يونيو وحتى يوم السبت الموافق 31 يونيو 2023.

إجازة عيد الأضحى المبارك 1444

يحصل كافة موظفي القطاع العام والخاص في كافة محافظات الجمهورية على إجازات بأجر كامل ويتم تعطيل كافة المؤسسات الحكومية خلال عيد الأضحى المبارك من كل عام، وذلك وفقا لقانون العمل المصري الذي ينظم العلاقة بين الموظفين والمؤسسات التي يعملون بها.

فيما يحق لمؤسسات القطاع الخاص تشغيل العملين بأجر مضاعف وفقا لحاجة العمل ويتم العمل بنظام الشفتات داخل المؤسسات الحكومية التي تعمل على الخدمات الضرورية للمواطنين مثل المستشفيات وأقسام الشرطة وخدمات الإسعاف والطوارئ وذلك لعدم الخلل بمصالح المواطنين خلال تلك الأيام.



أجندة الإجازة الرسمية المتبقية في عام 2023

مع بداية شهر رمضان المبارك يطرح المواطنين تساؤلات حول موعد العيد الكبير 2023 عبر المنصات الإلكترونية حيث تتلخص مواعيد الإجازات الرسمية من خلال الأجندة التالية:-



الاثنين 17 ابريل 2023 شم النسيم.

الجمعة 21-23 ابريل 2023 عيد الفطر.

الثلاثاء 25 ابريل 2023 عيد تحرير سيناء.

الاثنين 1 مايو 2023 عيد العمال.

الثلاثاء 27 يونيو 2023 وقفة عرفات.

الأربعاء 28-31 يونيو 2023 عيد الأضحى.

الأربعاء 19 يوليو 2023 رأس السنة الهجرية.

الأحد 23 يوليو 2023 ثورة يوليو.

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 المولد النبوي.

الجمعة 6 أكتوبر 2023 احتفالات أكتوبر.

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