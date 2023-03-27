نوران جوهر تواصل صدارة التصنيف العالمي للإسكواش للأسبوع 52 على التوالي

أعلنت اليوم الإثنين، رابطة محترفين الإسكواش التصنيف العالمي لمحترفات الإسكواش الجديد، والذي شهد استمرار صدارة نوران جوهر لاعبة نادي وادي دجلة للتصنيف للأسبوع الـ 52 على التوالي.

ويشهد التصنيف استقرار تام في العشر الأوائل حيث جاءت هانيا الحمامي في المركز الثاني برصيد 16,090 نقطة، يليها في المركز الثالث نور الشربيني برصيد 15,252 نقطة.

وفي المركز الرابع جاءت النيوزيلاندية جويلي كينج برصيد 10,125 نقطة، يليها في المركز الخامس الأمريكية اماندا صبحي برصيد 9,120 نقطة، وفي المركز السادس نور الطيب برصيد 8,670 نقطة.

وتحتل الأمريكية أوليفيا فيتشر المركز السابع برصيد 5,705 نقطة يليها في المركز الثامن الإنجليزية ساره-جان بيري برصيد 5,405 نقاط، وفي المركز التاسع روان العربي يليها الإنجليزية جورجينا كيندي.

رغم الإيقاف .. مصطفى عسل يواصل صدارة التصنيف العالمي للإسكواش للأسبوع التاسع على التوالي

أصدرت اليوم رابطة لاعبي الإسكواش التصنيف العالمي للرجال، والذي شهد مواصلة مصطفى عسل لاعب الأهلي صدارة التصنيف العالمي للأسبوع التاسع على التوالي .

وكانت رابطة المحترفين قد قررت إيقاف مصطفى عسل لمدة شهر ونصف من المشاركة في البطولات وغرامة 2000 جنيه إسترليني بسبب اللعب الخطر في بطولة سي اي بي المفتوحة الماضية .

وجاء مصطفى عسل في الصدارة برصيد 16270 نقطة يليه البيروفي دييجو إلياس في المركز الثاني ثم الإنجليزي محمد الشوربجي في المركز الثالث والنيوزلندي بول كول في المركز الرابع ثم علي فرج لاعب وادي دجلة في المركز الخامس.

وجاء في المركز السادس مروان الشوربجي وفي المركز السابع طارق مؤمن وفي المركز الثامن الفرنسي فيكتور كروين ومازن هشام في المركز التاسع والويلزي جويل ماكين في المركز العاشر

بينما احتل يوسف سليمان المركز الحادي عشر وفارس دسوقي المركز الثاني عشر بينما قفز كريم عبد الجواد 23 مركزا ليحتل المركز الخامس عشر عالميا