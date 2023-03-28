الثلاثاء 28 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

المجتمعات العمرانية تطرح 22 محل تجارى و8 مخازن بمركز مارينا العلمين السياحى

محلات
محلات

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طرح 22 محل تجاري و8 مخازن بمركز مارينا العلمين السياحي مقابل حق الانتفاع لمدة 3 سنوات .

 

وأوضح المهندس خالد سرور رئيس جهاز القرى السياحية، أنه يتم الطرح 22 محلًا تجاريا علي مساحة تتراوح مابين 26 مترًا الي 1300 متر ،بالإضافة إلي ذلك  تتراوح مساحة 8 مخازن ما بين 26 متر إلي 40 متر بنظام حق الانتفاع .

 

وأفاد رئيس جهاز القري السياحية ، ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وضعت عدة شروط لرسو الطرح علي المستفيدين منها أن يتم الحصول علي كراسة الشروط الفنية مقابل سداد رسوم تحصيل قيمتها 299 جنيها عن كل محل او مخزن علي حدة بمقر الجهاز بوابة 4 مركز مارينا العلمين السياحي

 

واستعرض رئيس جهاز القري السياحية المهندس خالد سرور ، ان يتم سداد تامين دخول المزاد بقيمة تصل لنحو 20000 الف جنية في موعد غايته جلسة المزاد ويتم استكمال نسبة 10‎%‎ من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل كتامين نهائي ساري طوال مده العقد بالاضافة لي نسبة 1‎%‎ مصاريف إدارية ونسبة 0.05‎%‎ لصالح مجلس الأمناء.

 

واضاف رئيس جهاز القري السياحية ، ان ستعقد جلسة المزاد بمقر الجهاز القري السياحية يوم الثلاثاء الموافق 18 ابريل 2023 .

 

وأشار الي أنه تنص جلسة المزاد وفقا القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الذي يلغي العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذى ظلت تعمل به الحكومة منذ 19 عامًا، على أن يعمل بالقانون الجديد بعد 30 يوماً من نشره، وأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.

 

وتجيز المادة 78 لجميع الجهات التي يطبق عليها القانون أن تتعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر، بواسطة السلطة المختصة بكل منها، دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة، وتسري هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمخابرات العامة، ويجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلى أي من وحداتها التابعة.

22 محلا 8 مخازن مقابل بنظام حق الانتفاع مركز مارنيا ا السياحي القرى السياحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«الكتيبة 101 الحلقة 5».. ضابط مخابرات: قطع الطرق فى سيناء يديره إرهابى أجنبى

«حضرة العمدة» روبى تستقبل رائدات حملات طرق الأبواب فى الحلقة الخامسة

داعية إسلامى: الشيطان يعمل على إفقاد الشخص الثقة فى نفسه ليسقطه بفخه

المجتمعات العمرانية تطرح 22 محل تجارى و8 مخازن بمركز مارينا العلمين السياحى

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

أفضل منح دراسية فى قطر والكويت للعام الدراسى 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

مجرد رأي

ماجد حبته

يقودهم الحمير.. فعلًا!

محاسن السنوسي

"رسالة المتحدة"

محمد المعتصم

ولما كانت الحلقة الرابعة

عبدالوهاب داود

عزيزى إبراهيم عبدالفتاح.. اضحك وعديها وماله

القس. رفعت فكرى

الأديان.. وبناء الإنسان!!

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

إنشاء «حرس وطنى» إسرائيلى.. سر اتفاق نتنياهو وبن غفير قبل «تجميد الإصلاح القضائى» (وثيقة)

نتنياهو: قلة متطرفة تسعى لتمزيق إسرائيل عبر العنف

«منع الحرب الأهلية فى إسرائيل».. نتنياهو يعلن تجميد الإصلاحات القضائية