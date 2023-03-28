المجتمعات العمرانية تطرح 22 محل تجارى و8 مخازن بمركز مارينا العلمين السياحى

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على طرح 22 محل تجاري و8 مخازن بمركز مارينا العلمين السياحي مقابل حق الانتفاع لمدة 3 سنوات .

وأوضح المهندس خالد سرور رئيس جهاز القرى السياحية، أنه يتم الطرح 22 محلًا تجاريا علي مساحة تتراوح مابين 26 مترًا الي 1300 متر ،بالإضافة إلي ذلك تتراوح مساحة 8 مخازن ما بين 26 متر إلي 40 متر بنظام حق الانتفاع .

وأفاد رئيس جهاز القري السياحية ، ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وضعت عدة شروط لرسو الطرح علي المستفيدين منها أن يتم الحصول علي كراسة الشروط الفنية مقابل سداد رسوم تحصيل قيمتها 299 جنيها عن كل محل او مخزن علي حدة بمقر الجهاز بوابة 4 مركز مارينا العلمين السياحي

واستعرض رئيس جهاز القري السياحية المهندس خالد سرور ، ان يتم سداد تامين دخول المزاد بقيمة تصل لنحو 20000 الف جنية في موعد غايته جلسة المزاد ويتم استكمال نسبة 10‎%‎ من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل كتامين نهائي ساري طوال مده العقد بالاضافة لي نسبة 1‎%‎ مصاريف إدارية ونسبة 0.05‎%‎ لصالح مجلس الأمناء.

واضاف رئيس جهاز القري السياحية ، ان ستعقد جلسة المزاد بمقر الجهاز القري السياحية يوم الثلاثاء الموافق 18 ابريل 2023 .

وأشار الي أنه تنص جلسة المزاد وفقا القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الذي يلغي العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذى ظلت تعمل به الحكومة منذ 19 عامًا، على أن يعمل بالقانون الجديد بعد 30 يوماً من نشره، وأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.

وتجيز المادة 78 لجميع الجهات التي يطبق عليها القانون أن تتعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر، بواسطة السلطة المختصة بكل منها، دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة، وتسري هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمخابرات العامة، ويجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلى أي من وحداتها التابعة.