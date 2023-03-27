قطع جثتها.. تفاصيل قتل سيدة ووفاة عشيقها في المرج

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، استدعاء شهود العيان في واقعة قتل شاب عشيقته وتقطيع جثتها، في منطقة المرج ووفاته عقب ذلك.

وقررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار مسرح الجريمة لبيان هوية المترددين مؤخرًا على المنزل، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة أن بصمات السلاح الأبيض المرتكب به الواقعة هي بصمات العشيق، وتبين أن وفاته نتيجة أزمة قلبية ولا شبهة جنائية في وفاته.

وتبين من التحريات أن السيدة المتوفاة ترتبط بعلاقة غير شرعية مع شاب، ونشب بينهما خلاف، قام على إثره الشاب بقتل عشيقته وأثناء شروعه في تقطيع جسدها، أصيب بأزمة قلبية وتوفي في الحال.

وتبين من فحص مسرح الجريمة عدم وجود كسر أو بعثرة في محتويات الشقة، وسلامة الأبواب والنوافذ، أي أن مرتكب الجريمة هو المتوفي الثاني.



كان ورد بلاغ للمقدم كريم البحيري، رئيس مباحث المرج، مفاده العثور على جثتين لرجل وسيدة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تم التحفظ على الجثمان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.