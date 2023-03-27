تقرير إسباني: مصر ستتحول لمركز عالمي لإنتاج الأجهزة المنزلية

قالت صحيفة «atalayar» الإسبانية إن الاستثمارات الصينية الأخيرة وتحديدا في مجال إنتاج الأجهزة المنزلية في مصر ستدعم تحولها لمركز رائد في صناعة الأجهزة المنزلية.

الاستثمارات الصينية في مصر

وقالت الصحيفة إن كبرى الشركات المصنعة الصينية مثل «هاير Haier وشاومي Xiaomi وهاواوي Huawei وأوبو Oppo وجيلي Geely» عززت مكانتها في السوق المصري، وقادت قطاع الأجهزة المنزلية وركزت على قطاع المركبات التجارية وسيارات الركاب.

وأوضح التقرير أن هذه الشركات حققت وجودا أكبر في السوق المحلي المصري، حيث قدمت منتجات عالية الجودة بأسعار معقولة وخدمات ما بعد البيع، وهذا الاتجاه لن يفيد مصر فحسب، بل الصين أيضًا، مما يمنح هذه الشركات فرصة للتوسع في السوق الدولية.

وأضافت أن الاستثمار الجديد من قبل العملاق الصيني هاير في مصر يركز بشكل أساسي على قطاع الأجهزة المنزلية، مع كون هاير أكبر مستثمر، حيث يقع المجمع الصناعي الجديد لشركة هاير في مدينة السادات الصناعية في دلتا النيل ويقدر أنه يوفر 10000 فرصة عمل مباشرة للمنطقة وسيقدم المجمع خدمات الدعم الفني لمنتجات الأجهزة المنزلية، مما يتيح للمستهلكين الحصول على خدمات من الدرجة الأولى بأسعار في متناول الجميع.

ومن المتوقع أن تقدم الاستثمارات الصينية الجديدة في مصر مساهمة مهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وسيمكن هذا الاستثمار مصر من تحديث صناعات الأجهزة المنزلية والسماح للشركات الصينية بتأسيس وجود محلي في البلاد.

مصر مركز عالمي لإنتاج الاجهزة المنزلية

وأردفت الصحيفة أن هذا الاستثمار سيساعد مصر على أن تصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الأجهزة المنزلية، مما يوفر فرصًا لشركة Haier الصينية للتوسع في أسواق جديدة وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة King Long International الصينية أنها ستنتج حافلات كهربائية في مصر قبل نهاية العام.

ويرجع ذلك إلى الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية لجذب الاستثمار الدولي في هذا القطاع، فيما تسعى شركة King Long International للتوسع في السوق المصري وتوفير أسعارًا أكثر تنافسية في هذا المجال.

وستمكن الاستثمارات الصينية في مصر، بحسب التقرير الشركات المصرية من الوصول إلى التقنيات الجديدة والموارد المالية والمعرفة الفنية، بالإضافة إلى قاعدة بيانات للمشاريع وفرص الاستثمار، كما سيؤدي ذلك إلى إنشاء منصة للتعاون والحوار بين الشركات من كلا البلدين، ما يسمح للصين بتوسيع وجودها في السوق المصرية.