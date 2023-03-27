الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رمضان 2023| حكم وضع القطرة في الأنف للصائم ومبطلات الصوم

القطرة في الأنف
القطرة في الأنف

هناك بعض الحالات المرضية التي تستلزم وضع القطرة في الأنف أكثر من مرة في اليوم، ومع بداية شهر رمضان المعظم، ازداد تساؤل هؤلاء المرضى حول حكم وضع القطرة في الأنف للصائم في رمضان وهل هي من مفسدات الصوم وهل لابد من قضاء الأيام التي تم فيها وضع القطرة في الأنف، الدستور في التقرير التالي عرضت رأي دار الافتاء المصرية في وضع القطرة في الأنف للصائم في رمضان. 

حكم وضع القطرة في الأنف للصائم في رمضان

قالت دار الافتاء المصرية في أكثر من بيان لها إن وضع القطرة في الأنف للصائم في رمضان مُفسِد للصوم إذا وصل الدواء إلى الدماغ، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه، وقالت دار الإفتاء المصرية ضمن سلسلة دار الإفتاء للإجابة على تساؤلات المسلمين عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي انستجرام " وضع النقط فى الأنف مُفسِد للصوم إذا وصل الدواء إلى الدماغ، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه".

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كما اختلف رأي الفقهاء حول وضع القطرة في الأذن، ففي مذهب الشافعية الصوم يفسد بالتقطير في الأذن إذا كان يصل إلى الدماغ، بينما يرى بعض الشافعية أنه لا يُفطِر؛ ذهابًا منهم إلى أنه لا يوجد منفذ منفتح حِسًّا من الأذن إلى الدماغ، وإنما يصله بالمسامِّ كالكحل، فلا مانع من تقليد هذا القول دفعًا للحرج، وإن كان الأول أحوط.

في اي سنة هجرية فرض الصيام وما هي مبطلات الصيام؟

تم فرض الصوم في السنة الثانية للهجرة، ونزلت فيه آيات من القرآن الكريم، دلت على فرضيته على المسلمين، وأنه كان مفروضا على من كان قبلهم في الشرائع السابقة، وشرعت أحكامه ومواقيته، في آيات الصيام، وبينت تفاصيل أحكامه ومواقيته، بالأحاديث النبوية، صام رسول الله رمضان تسع سنين ، لأنه فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وتوفي النبي في شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة.

وحددت السنة النبوية مبطلات الصوم وهي ما وصل عمدا إلى الجوف مثل الأكل والشرب،  الاستقاءة وهي َتعمد الصائمُ إخراج القيء من جوفه، فإن فعل ذلك؛ بطل صومه، ومثل ذلك فيما إذا غلبه القيء وخرج كرها وأعاده عمدا إلى جوفه فإنه يبطل صومه، الجماع، الحيض والنفاس والولادة ،  الجنون والإغماء والسكر، الردة. 

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وضع القطرة وضع القطرة في الأنف وضع القطرة في الأنف للصائم في رمضان وضع النقط فى الأنف وضع القطرة في الأذن

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