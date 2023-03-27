الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس حزب الاتحاد: بدء جلسات الحوار الوطني أهم حدث سياسي في 2023

رضا صقر رئيس حزب
رضا صقر رئيس حزب الإتحاد

أكد رضا صقر رئيس حزب الإتحاد، أن بدء جلسات الحوار الوطني في هذا التوقيت نقطة انطلاق هامة جدا، وأهم حدث سياسي جاء في عام 2023.

وأضاف رضا صقر رئيس حزب الاتحاد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن ما حدث اليوم شيء إيجابي وفرصة لتزايد مشاركات وطنية حقيقية، مثمنا القرارات التي صدرت في بيان مجلس الأمناء من مقترحات على رأسها بدأ جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو.

وتابع رئيس حزب الإتحاد، أنه بجانب استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، كان من أهم الحوارات والمطالب التي تم رفعها عن طريق الأحزاب السياسية إلى أمانة مجلس الأمناء، وهذا يدل أن أمانة الحوار الوطني تحولت لطرف فاعل لتلك المعادلة السياسية الهامة في تاريخ مصر.

وثمن رئيس حزب الاتحاد، توصيات اجتماع مجلس الأمناء بعد طرح اقتراح ببدء جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو المقبل، وهو الحدث الذي ينتظره الجميع وطالب به طوال العام الماضي.

وقرارات مجلس أمناء الحوار الوطني بالإعلان عن موعد مقترح لبدء جلسات الحوار الوطني والتقدم بمقترح تشريعي باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

ـ مقترح لرئيس الجمهورية باستمرار إشراف القضاء على الانتخابات.
ـ اقتراح تحديد يوم 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني.
ـ استمرار انعقاد المجلس الدائم حتى موعد بدء الجلسات.
ـ يمارس المجلس دوره لاستكما توافر عناصر المناخ الإيجابي.
ـ رفع نتائج الحوار لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من تشريعات.
ـ استمرار تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف المشاركة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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