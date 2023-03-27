إحالة أوراق حلاق للمفتى لاتهامه بقتل شخص تدخل لفض مشاجرة بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبودنيا رئيس المحكمة، بإحالة أوراق حلاق قتل صاحب "توك توك" وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" بمنطقة القلج دائرة مركز شرطة الخانكة، لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى فى إعدامه، وحددت جلسة 28 مايو المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13304 لسنة 2022 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1419 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "محمد محمود حنفى محمود"، حلاق، 25 سنة، قتل المجنى عليه "أحمد أسامة عبدالعزيز سيد"، سائق توك توك، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكين"، وما أن ظفر بالمجنى عليه حتى أسدى له طعنه قاتلة استقرت بكتفه الأيسر محدثًا إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته عازيًا قصد المتهم إزهاق روحه.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرع فى قتل المجنى عليه "إبراهيم محمود طه النقيب"، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكين"، وتوجه إلى المكان الذى أيقن تواجده به محاولًا التعدى عليه لقتله، إلا أنه قد خاب إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدخل المجنى عليه المتوفى إلى رحمة مولاه وذويه والأهالى وإدخاله مسكنه وإفلاته من يد المتهم على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض "سكين".