الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العميد والسلوم وسيوة.. كنور 3 محميات طبيعية تكتسبها محافظة مطروح

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تمتلك محافظة مطروح عددا من المحميات الطبيعية، وذلك في مدينة سيوة ومدينة السلوم ومنطقة العميد وخلال الأسطر التالية نرصد المحميات ومساحتها بالمحافظة.

وقالت محافظة مطروح، إنه يوجد 3 محميات طبيعية في محافظة مطروح وهم " محمية العميد، محمية السلوم، محمية سيوة  الطبيعية ".


وأوضحت محافظة مطروح، ان محمية العميد أعلنت من قبل منظمة اليونسكو العالمية عام ۱۹۸۱م بمساحة ٧٠٥ كم٢ حيث تعد من أغنى مناطق مصر بتنوعها النباتي والحيوي أكثر من ٨٦٤ نوعاً .

 

وأضافت محافظة مطروح أن  محمية السلوم تم الإعلان عنها في ۲۰۱۰ وتبلغ مساحتها ۳۸۳ كم ۲ و تضم أكثر من ١٦٠ نوعاً من الطيور المقيمة والمهاجرة و٥٥ نوع بحرى وانواع بحرية مهددة بالانقراض .

 

وأشارت محافظة مطروح، إن  محمية سيوة الطبيعية تم الإعلان عنها  عام ۲۰۰۲م بغرض الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي حيث تبلغ مساحتها الإجمالية ۷۸۰۰ کم ۲. 

 

وفي سياق آخر، شهد محمد بكر رئيس مركز ومدينه سيوة،  في ١٧ مارس ٢٠٢٣  ختام فاعليات الفوج الثاني من "ملتقي سيوة الدولي الخامس للفنون " في دورته الثانية  وذلك بحضور النائبه فتحية السنوسي عضو مجلس النواب  والدكتور سمير احمد علي رئيس الملتقي  ورؤساء قري ابوشروف وبهي الدين  و عدد من الإدارات التنفيذيه .

وأوضح رئيس مدينة سيوة، أنه شارك في ملتقي الفنون  ٢٦ فنانا بمستوي فني رفيع و درجه كبيرة من التالق و نخبة من بعض الدول العربيه “ المغرب ، تونس ” و عدد من فناني مصر من مختلف الاجيال من القاهرة و الاسكندريه و المنصورة  و المشهود لهم بالتميز و اعضاء هيئات التدريس بالكليات الفنيه وفي تجربة غير مسبوقه فقد عكست روح سيوة عبقرية الزمان والمكان بمختلف الاساليب الفنية تبعا لرؤيه وإحساس كل فنان .
وأكد رئيس مدينة سيوة على أهمية تلك الأعمال  وارتباطها بالبيئه السيويه القديمة، وعلاقة اهل سيوة بتلك الاماكن الاثريه والمنتجات البيئيه   وحسن استغلال تلك المواد في الرسومات الفنية، مشيدا  بالأعمال المعروضة في الملتقى من النحت و الرسومات ، وما بها من لمسات فنية و إبداعية تعكس الجمال والرقي.

محمية سيوة الطبيعية محمية العميد محمية السلوم مطروح محافظة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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