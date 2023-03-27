الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التفاصيل الكاملة لمصرع سائق بطلق ناري على يد مسجلين بالمنوفية

المتوفى
المتوفى

استقبل مستشفى قويسنا المركزي جثة سائق مصاب بطلق ناري أودى بحياته وفشلت محاولات إنقاذه وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينه وبين اثنين آخرين لهما معلومات جنائية، بقرية إبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية. 

 

وترجع أحداث وتفاصيل الواقعة لتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا العميد محمد شوقي كوينة، بمصرع شخص بطلق ناري في قرية إبنهس التابعة لذات المركز على يد مسجلين لهم معلومات جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة. 

وبالانتقال والفحص تبين لقوات الشرطة مصرع “م، ا” ٤٠ سنة سائق على يد شخصين لهم معلومات جنائية وهم “أ، أن” يبلغ من العمر ٣٦ عاما، عاطل وله معلومات جنائية، وكان قد تم حبسه في 4 قضايا سرقة ومخدرات وتم ضبطه من قبل قوات مباحث مركز شرطة قويسنا والمتهم الثاني "أ، أل" وشهرته جمجمه عمره ٢٩ عاما، عاطل وله معلومات جنائية وتم حبسه على ذمة 6 قضايا سرقة ومخدرات وبلطجه وسلاح ولم يتم ضبطه حتى الآن. 

كما تبين من التحقيقات الأولية، أن الحادث كان بسبب مشاداة كلامية بين المتوفي والمتهمين لمرورهم من أمام منزله بدراجة نارية وقاموا باستعراض السلاح وتم إطلاق النار على المتوفي وفشلت محاولات إنقاذه. 

 

وتكثف مباحث مركز قويسنا التابعة لمدرية أمن المنوفية، جهودها للقبض على المتهم الثاني في الواقعة، وسادت حالة من الحزن على وفاة السائق ابن قرية إبنهس نظرا سمعته الطيبة، وتنتظر عائلة المتوفى معاينة الطب الشرعي واستخراج تصاريح الدفن لدفنه بمقابر العائلة بقرية إبنهس التابعة لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية مسقط رأسه. 

 

استخراج استخراج تصاريح استعراض أحداث التحقيقات الأولية التفاصيل الكاملة أمن المنوفية أودت بحياته

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة الخامسة أحداث مثيرة اليوم في هذا الموعد

علاقات غير شرعية.. نهايات مأساوية لقصص «العشق الحرام» في رمضان

مصدر بالأزهر يكشف لـ«الدستور» طريقة وخطوات مراجعة مسلسل «رسالة الإمام»

«جعفر العمدة».. محمد رمضان يمنح مي كساب لقب «ليفة»

رئيس البعثة المصرية: مكتشفات منشأة سليمان سُتدرج بالقوائم العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات غير مسبوقة.. هل إسرائيل قريبة من حرب أهلية؟

عاصفة أم انهيار.. هل سيوقف نتنياهو الإصلاحات القضائية؟ وما مصير حكومته؟

سفارة إسرائيل لدى أمريكا تنضم للإضراب ضد «حكومة نتنياهو»