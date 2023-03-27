التفاصيل الكاملة لمصرع سائق بطلق ناري على يد مسجلين بالمنوفية

استقبل مستشفى قويسنا المركزي جثة سائق مصاب بطلق ناري أودى بحياته وفشلت محاولات إنقاذه وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينه وبين اثنين آخرين لهما معلومات جنائية، بقرية إبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

وترجع أحداث وتفاصيل الواقعة لتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا العميد محمد شوقي كوينة، بمصرع شخص بطلق ناري في قرية إبنهس التابعة لذات المركز على يد مسجلين لهم معلومات جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين لقوات الشرطة مصرع “م، ا” ٤٠ سنة سائق على يد شخصين لهم معلومات جنائية وهم “أ، أن” يبلغ من العمر ٣٦ عاما، عاطل وله معلومات جنائية، وكان قد تم حبسه في 4 قضايا سرقة ومخدرات وتم ضبطه من قبل قوات مباحث مركز شرطة قويسنا والمتهم الثاني "أ، أل" وشهرته جمجمه عمره ٢٩ عاما، عاطل وله معلومات جنائية وتم حبسه على ذمة 6 قضايا سرقة ومخدرات وبلطجه وسلاح ولم يتم ضبطه حتى الآن.

كما تبين من التحقيقات الأولية، أن الحادث كان بسبب مشاداة كلامية بين المتوفي والمتهمين لمرورهم من أمام منزله بدراجة نارية وقاموا باستعراض السلاح وتم إطلاق النار على المتوفي وفشلت محاولات إنقاذه.

وتكثف مباحث مركز قويسنا التابعة لمدرية أمن المنوفية، جهودها للقبض على المتهم الثاني في الواقعة، وسادت حالة من الحزن على وفاة السائق ابن قرية إبنهس نظرا سمعته الطيبة، وتنتظر عائلة المتوفى معاينة الطب الشرعي واستخراج تصاريح الدفن لدفنه بمقابر العائلة بقرية إبنهس التابعة لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية مسقط رأسه.