الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مسن صعقًا بالكهرباء فى بركة ماء ببورسعيد

جثة
جثة

لقي مسن يبلغ من العمر 90 عامًا مصرعه، اليوم الإثنين، وذلك إثر تعرضه لصعق كهربائي بحي الزهور بمحافظة بورسعيد.

وكشفت المعاينة الأولية للحادث، عن أن الجثة لمسن مجهول الهوية كان يمر بجوار بركة ماء بها ماس كهربائي، وعندما لامس المياه، أصيب بصاعق كهربائي وأدي الأمر إلى وفاته بهبوط حاد في الدورة الدموية إثر الصعق الكهربي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة.

كانت غرفة عمليات النجدة ببورسعيد، قد تلقت إخطارا يفيد بوفاة مسن مجهول الهوية بحي الزهور، وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفى كان يمر ببركة ماء بجوار مسجد القدوس، وأن بركة المياه بها ماس كهربائي وتوفي نتيجة صعق كهربي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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