الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل

إخلاء سبيل متهم
إخلاء سبيل متهم

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل متهم بضمان محل الإقامة احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في اتهامه بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، والانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

سبق ووجهت النيابة العامة، للمتهم بالقضية رقم 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهم تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها.

كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

تغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية؟.. «التعليم» تكشف الحقيقة

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة 13 أبريل

التضامن: إجراء قرعة إلكترونية لحج الجمعيات منتصف أبريل

عضو لجنة الزراعة فى البرلمان يضع مقترحات للخروج من أزمة الأعلاف

أسعار الذهب تنخفض 1% عالميًا بسبب هدوء الأسواق لاحتواء أزمة سيليكون فالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

ميخائيل بوجدانوف: نتابع بقلق الاحتجاجات فى إسرائيل

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال

قناة إسرائيلية: نتنياهو قد يوقف قانون الإصلاح القضائى اليوم