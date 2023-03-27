الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

من هى فرح بسيسو التى قامت بدور «السيدة نفيسة» فى «رسالة الإمام»؟

فرح بسيسو
فرح بسيسو

منذ بداية عرض حلقاته الأولى، يصطحب مسلسل «رسالة الإمام- محمد بن إدريس الشافعي» (بطولة خالد النبوي- إخراج: الليث جحو) المشاهدين في رحلة إلى زمن آل بيت الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، والأولياء الصالحين. 

يشكّل العمل التاريخي الذي تنتجه «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» رحلة إنعاش للذاكرة عن الرموز والأعلام الدينية التي عاشت في مصر، واستقبلها المصريون بترحاب كبير وخلّدوا ذكراهم إلى الآن، يقصدون أضرحتهم كل مساءً.

في الحلقة الرابعة من المسلسل، ظهرت السيدة نفيسة، والتي قامت بدورها الفنانة فرح بسيسو، ولاقت مشاهد السيدة نفيسة استحسان الجمهور. 

ضمن أحداث الحلقة، أصيب «الشافعي» بحالة من الحزن على عدم وجود تراث مدون لعلم العالم والفقيه الليث بن سعد.

وتضمنت أحداث الحلقة قيام الشافعي بجولة على تلاميذ الليث بن سعد محاولًا جمع ما لديهم من علم ومراسلات حدثت بين الإمامين مالك والليث بن سعد.

وخلال أحداث الحلقة يذهب «الشافعي» لمنزل «نفيسة العلم» السيدة نفيسة ليدور بينهما حديث طويل بدأه الشافعي بسؤال فقهي أرسله إليها مع خادمتها، يقول: «إن رجلًا في يده تمرة وأقسم على زوجته أن يطلقها إن أكل التمرة أو ألقى بها، وهو حقًا لا يريد أن يفعل، فماذا يفعل؟». 

ليأتيه الرد من السيدة نفيسة بأن يأكل نصفها يا عبدالله، وبعد ذلك يجلسان ويتشاوران في حال العلم والدين.

ويوضح لها الشافعي مخاوفه من ضياع العلم قائلًا: «العلم أخشى أن يضيع ويندثر يا نفيسة العلم.. علينا أن ندون العلم، حتى إذا توقفت القلوب بقيت السطور تخبر من يأتي بعدنا». 

دور «السيدة نفيسة» الذي قامت به الفنانة فرح بسيسو لفت أنظار الجمهور، وتساءلوا عن الشخصية التي قامت بها، لذا نستعرض في السطور التالية، من هي فرح بسيسو؟ 

  • فرح بسيسو هى ممثلة فلسطينية تحمل الجنسية الأردنية.
  • ولدت في نابلس وعاشت في الكويت لأب فلسطيني من غزة وأم فلسطينية من نابلس.
  • درست عامين في المعهد العالي للفنون المسرحية، بالذات في الفترة التي سبقت الغزو العراقي للكويت.
  • بعدها غادرت مع أسرتها إلى دمشق وعاشت فيها 13 عامًا.
  • بدأت مشوارها في سهرة تليفزيونية بعنوان «النو» مع المخرج هيثم حقي، وذلك خلال فترة دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1993.
  • قدمت بعد ذلك العديد من الأدوار في السينما والتليفزيون.
التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماع الإمام الشافعي أحداث الحلقة السوشيال ميديا السيدة نفسية السيدة نفيسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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