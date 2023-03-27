منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الاثنين 27-3-2023

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، ليسجل نحو 33.17 جنيه للشراء، و 33.29 جنيه للبيع، حيث شهد انخفاضاً أمس أمام الجنيه المصري مقارنة بسعره خلال الأيام الماضية، وذلك وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم

«الدستور» تنشر آخر تحديث لحظي لـ سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023 خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، ليبلغ متوسط سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.17 جنيه للشراء، و 33.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو خلال الفترة الماضية سجل حالة من عدم الاستقرار نتيجة التغيرات الجيوسياسية التي طرأت على العالم خلال الفترة الأخيرة مثل الأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على الوقود والطاقة مما نتج عنها غلق بعض المصانع في البلدان الأوروبية، بالإضافة إلى التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 2023

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023، استقرارًا في منتصف التعاملات اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 32.94 جنيه للشراء، و 33.43 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر ليسجل 32.94 جنيه للشراء، و 33.43 جنيه للبيع.



سعر اليورو اليوم في البنوك 2023



و خلال السطور التالية نستعرض نشرة لآخر تحديث سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023، في منتصف التعاملات في عدد من البنوك أبرزها:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB



-33.05 جنيه للشراء.

-33.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

-33.54 جنيه للشراء.

-33.82 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الاثنين الموافق 27 مارس 2023 في منتصف التعاملات استقراراً في بنك البركة ليسجل نحو 33.03 جنيه للشراء، و33.19 جنيه للبيع.

