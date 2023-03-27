الإثنين 27 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

منعه من سرقة موتوسيكل.. حبس عاطل 4 أيام بتهمة قتل شاب في المرج

حبس
حبس

أمرت نيابة المرج بحبس عاطلا لاتهامه بقتل شاب أثناء سيره في الشارع انتقاما من شقيقه لمنعه من سرقة موتوسيكل 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من اعدد تقرير الصفة التشريحية.

واستمعت النيابة إلى أقوال أهل المجني عليه الذين أكدوا أن نجلهم قتل أثناء توزيعه عصائر على الصائمين قبل اذان المغرب.

وكان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها شاب مصاب بطعنات ولقي مصرعه اثناء علاجه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل كان بينه وبين شقيق المجني عليه خلافات بسبب منعه من سرقة موتوسيكل ففكر في الانتقام من العائلة.

وأضافت التحريات أن المتهم استغل تواجد المجني عليه في الشارع قبل الإفطار ثم باغته بطعنات قاتلة اسقطته غارقا في دمائه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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