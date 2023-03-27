ترحيل هارب من مؤبد في قضية فساد لتنفيذ العقوبة بعد القبض عليه

رحلت النيابة العامة بالجيزة متهم هارب من حكم بالمؤبد في قضية فساد إلى قطاع الحماية المجتمعية لتنفيذ العقوبة المقررة عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل واتخاذ الإجراءات القانونية.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية فساد بمحل اختبائه بمحافظة الجيزة في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تواجد (أحد الأشخاص - محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية "فساد وظيفي") بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، عقب إدانته في القضية المشار إليها، استغلال موقعه الوظيفي بإحدى شركات الطاقة، كونه صاحب الحق في التعامل على حساباتها البنكية فقام بتأسيس شركة خارج البلاد باعتبارها شركة تابعه للشركة جهة عمله بقصد استخدام حسابها كحساب وسيط فى اختلاس أموال الشركة سالفة الذكر دون إثبات ذلك بدفاترها وسجلاتها وإجراء تحويلات بنكية من حسابات الشركة جهة عمله إلى حساب تلك الشركة بمثل (قيمة الغرامة الموقعة عليهم).