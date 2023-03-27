الإثنين 27 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس سائق دهس زميله بونش في العجوزة 15 يوما

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس سائق ونش 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتسبب في مصرع زميله بالعجوزة.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان ملابسات الحادث.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق لاتهامه بالتسبب في مصرع زميله، حيث صدمه بسيارة ونش عقب خلاف نشب بينهما في العجوزة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع سائق نتيجة اصطدام سيارة به في العجوزة، بإجراء التحريات تبين للمقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن المجني عليه نشب بينه خلاف وبين زميله سائق سيارة ونش، وخلال محاولة سائق الونش مغادرة المكان، صدم المجني عليه، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

لحظات الخير تتحول لكارثة.. تفاصيل حادث موزعى تمر الإفطار على الطريق بأسوان

تغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية؟.. «التعليم» تكشف الحقيقة

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة 13 أبريل

التضامن: إجراء قرعة إلكترونية لحج الجمعيات منتصف أبريل

عضو لجنة الزراعة فى البرلمان يضع مقترحات للخروج من أزمة الأعلاف

أسعار الذهب تنخفض 1% عالميًا بسبب هدوء الأسواق لاحتواء أزمة سيليكون فالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

متى يرى المصريون (الجماعة 3)؟!

أسماء محفوظ

الهرشة السابعة

محمود خليل

حين دق الشتاء «أبواب رمضان»

محمد المعتصم

جعفر العمدة

إسراء شوقي

الفكر بالفكر.. الأطفال فى خطة الشركة المتحدة

محمد العسيري

دماغ بليغ حمدى فى موسيقى رمضان

ماجد حبته

موقع «البنك المركزى» الجديد

د. منى حلمى

لغز يحيرنى

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

ميخائيل بوجدانوف: نتابع بقلق الاحتجاجات فى إسرائيل

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال

قناة إسرائيلية: نتنياهو قد يوقف قانون الإصلاح القضائى اليوم