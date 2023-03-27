ناقدة فنية: «المتحدة» جمعت نجوم كبار في أعمال درامية مختلفة

قالت شيماء سليم الناقدة الفنية، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كل عام تشهد تطورا وتقدما كبيرا في الأعمال الدرامية التي تقدمها من حيث عددها ونوعيتها.

وأضافت «سليم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز» أن التنوع الكبير الذي تشهده دراما الموسم الرمضاني الحالي جعل من الـ17 عملا دراميا الذين تقدمهم الشركة المتحدة لا يشبه أي منهم الآخر، وهناك اهتماما كبيرا بالفكرة والمضمون الذي يتم تقديمه، إضافة إلى اهتمام كبير بالكتابة وبالنص الدرامي المقدم.

ناقدة فنية تشيد بـ«دراما المتحدة»

وتابعت الناقدة الفنية أن الاهتمام الكبير الذي يشهده النص الدرامي جعل الدراما المصرية تتجنب المشكلات التي كانت تعاني منها بالسابق، كأن يكون النص ضعيفا أو يعاني من المط والإطالة غير المبررة، أو إطالة أحداث المسلسلات لتصل إلى 30 حلقة، وهو ما تم تلافيه بوجود مسلسلات 15 حلقة.

وأكدت شيماء سليم أن الشركة «المتحدة» تقدم أعمالا ضخمة جداً من خلال مسلسلات درامية تتكون من 10 أو 15 حلقة، واستطاعت أن يكون لها رؤية من خلال جمع نجوم كبار في أعمال مختلفة وهناك اهتمام ونقلة في شكل الدراما بشكل عام.