الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 4 قتلوا عاملا بسبب خلاف على بيع مخدرات 15 يوما

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة دار السلام، تجديد حبس 4 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل عامل بسبب خلافات بينهم على بيع المخدرات.

وتمكن رجال المباحث من القبض على 4 متهمين وراء قتل شخص لخلاف بينهم على عدم سداد قيمة المخدرات التي باعوها له في منطقة دار السلام، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بمنطقة دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين مقتل شخص بعد دخوله في مشاجرة مع 4 متهمين بعدما باعوا له مخدرات ولم يسدد أموالًا لهم، وتشاجروا معه وتعدوا عليه بسلاح أبيض، وألقوه من أعلى عقار وتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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