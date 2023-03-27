القاهرة الإخبارية: الدراما المصرية علامة مميزة لشهر رمضان فى الأردن (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، تقريرًا يرصد كيف أن الدراما المصرية علامة مميزة لشهر رمضان الكريم في الأردن.

آراء المواطنين فى الأردن

وقال مواطن أردني: مصر مبدعة بمسلسلاتها، وأحلى مسلسل "الكبير أوي" لازم أشاهده كل عام، وأيضًا مسلسل "الكتيبة 101".

وقال مواطن آخر: المسلسلات المصرية جزء من شهر رمضان المبارك، ودائمًا أحب مشاهدتها، ورمضان هذا العام نتابع مسلسل "رسالة الإمام".

فيما قال مواطن أردني آخر: أتابع مسلسل "الكبير أوي" و"الكتيبة 101"، وقال مواطن آخر: ننتظر المسلسلات المصرية من السنة للسنة، لأنها المرة الوحيدة التي نفرح ونتجمع فيها.