«مصدرى الحاصلات الزراعية» يكشف إجراءات دخول الشاحنات للسعودية

أصدر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية؛ منشوراً موجهاً إلى مصدري الحاصلات الزراعية الموجهة إلى المملكة العربية السعودية، يخطرهم فيه بورود خطاب من مكتب التمثيل التجاري في جدة عن وثيقة النقل الإلكترونية الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة السعودية للنقل كإجراءات ملزمة للشاحنات الأجنبية حتى تسمح لها بدخول أراضي المملكة اعتباراً من بداية شهر إبريل.

وتضمن «المنشور» اشتراط وإصدار «وثيقة نقل» كمتطلب أساسي للشحنات غير السعودية القاصدة أراضي المملكة العربية السعودية ويتم إصدارها من خلال بوابة نقل إلكترونية عبر خدمة توثيق الحمولة وتشمل بيانات المرسل والمرسل إليه ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل الرحلة ومسارها وبيانات الناقل.

كما تضمن «المنشور» اقتصار عمليات نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية على الناقل الوطني المرخص، وعدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات بالمملكة مع مركبات النقل غير السعودية للنقل داخل المملكة، كذلك السماح للشاحنات غير السعودية بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك يتطلب الحصول على تصريح من قبل الهيئة السعودية العامة للنقل.

وأشار إلى ضرورة التكامل بين هيئة الزكاة والشريبة والجمارك السعودية لتسهيل الإجراءات الجمركية بحيث يمكن للناقل غير السعودي زيارة بوابة نقل إلكترونية والتسجيل كمستخدم وإصدار وثيقة النقل من خلال خدمة توثيق الحمولة ومن ثم إضافة رقم الوثيقة في بوابة فسح واستكمال باقي الإجراءات في البوابة.