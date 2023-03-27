الإثنين 27 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تنفى وجود عجز فى الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية

أرز
أرز

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فى بيان له اليوم، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بكافة محافظات الجمهورية، مُؤكدةً توافر الأرز بأسعار مخفضة بمعارض "أهلاً رمضان" المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن ويكفي احتياجات المستهلكين حوالي ثلاثة أشهر ونصف الشهر، مُشيرةً إلى أنه تم التعاقد على استيراد شحنات من الأرز الأبيض لتعزيز مخزونه الاستراتيجي، وإحداث توازن في أسعاره، مع شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع والمحال بالأسواق، لمتابعة موقف توافرها، ومنع التلاعب في أسعارها أو احتكارها.

شائعة
نفى المركز الاعلامي رئاسة مجلس الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع صفحات التواصل الاجتماعي جز في الكميات المعروضة من الأرز الأسواق والمنافذ التموينية

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