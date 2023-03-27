«إكسترا نيوز» تستعرض بنود بيان مجلس أمناء الحوار الوطني

عرضت فضائية «اكسترا نيوز» فيديوجراف عن نتائج قرارات مجلس أمناء الحوار الوطني بالإعلان عن موعد مقترح لبدء جلسات الحوار الوطني والتقدم بمقترح تشريعي باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

ـ مقترح لرئيس الجمهورية باستمرار إشراف القضاء على الانتخابات.

ـ اقتراح تحديد يوم 3 مايو 2023 كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني.

ـ استمرار انعقاد المجلس الدائم حتى موعد بدء الجلسات.

ـ يمارس المجلس دوره لاستكما توافر عناصر المناخ الإيجابي.

ـ رفع نتائج الحوار لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من تشريعات.

ـ استمرار تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف المشاركة.

وأكد النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب، أهمية مقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، حيث أن هذا المقترح يعطي نوع من الأريحية لدى جميع أطراف العملية السياسية، موضحًا أن الانتخابات في مصر تتمتع بنزاهة وشفافية.