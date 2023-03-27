الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار حبس متهمين بقتل شاب وحرق جثته في صحراء المقطم 15 يوماً

جريدة الدستور

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهمين بقتل شاب وحرق جثته وإلقائها في صحراء المقطم، بسبب خلافات مالية 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

كلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من (سيدة- مُقيمة بدائرة القسم) بغياب زوجها عقب خروجه من مسكنهما قائداً سيارة ملاكي وعدم عودته.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى وجود شبهة جنائية وراء تغيب المذكور وأن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتي القاهرة والجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مع المجني عليه، حيث قاموا باستدراجه لمكان خال من المارة وتعدوا عليه بالضرب وخنقه حتى فارق الحياة وقاموا بإلقاء جثته بمنطقة صحراوية بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة واستولوا على (هاتفه المحمول- مبلغ مالي) وأضرموا النيران بجثته وفروا هاربين.

كما أرشدوا عن (السيارة قيادة المجني عليه، هاتفه المحمول، السيارة "الميكروباص" والسكين "المستخدمان في ارتكاب الواقعة") وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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