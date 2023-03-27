تجديد حبس 3 متهمين بحيازة حشيش فى الجيزة 15 يومًا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 3 ضبط بحوزتهم 480 طربة حشيش بالجيزة بقيمة 3.5 مليون جنيه، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول المتهمين وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية في ضربة أمنية حاسمة من ضبط 480 طربة لمخدر الحشيش بحوزة 3 أشخاص بالجيزة بقيمة 3,550,000 مليون جنيه.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتي (قسم شرطة الأهرام – مركز شرطة كرداسة) بمحافظة الجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالي: ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزته (400 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جراما– 2300 قرص مخدر لعقار الترامادول– 2 طبنجة– 2 خزينة طبنجة– عدد من الطلقات النارية– مبلغ مالي– ماكينة عد نقود– 2 هاتف محمول).

كما تم ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة كرداسة وبحوزتهما (80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرامات– طبنجة معدلة– مبلغ مالي)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(3,550,000) مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.