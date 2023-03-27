خبير تنمية بشرية: التسامح يكون بناء على إيمان الشخص برحمة الله

أكد الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، أن التسامح يكون بناء على إيمان الشخص برحمة الله.

وقال “إلياس” خلال لقائه في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، إن الشخص الهادئ المتسامح لكي يصل لتلك المرحلة يحتاج دائما إقناع نفسه بأن أي مواقف عدائية سيتخذها لن تكون أقل من أنها شكل من أشكال التقليل من النفس.

وأضاف خبير التنمية البشرية: «الشخص المتسامح يكون في قناعته أنه سيظل متمسك بسماته رغم ما يقابله ويتعامل معه»، ناصحاً: «أوعى تضيع حياتك وأنت تحاول تغيير شخص، لن يحدث الطبع لا يتغير، الناس تتجمل، وأول لما يحدث احتكاك من أي نوع يظهر الطبع الأساسي».

وأكد الدكتور طارق إلياس خبير التنمية البشرية، إلى أن التسامح يكون بناء على إيمان الشخص في رحمة الله.