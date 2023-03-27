الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزمالك يواصل الانهيار وضربات الجزاء.. أبرز ملامح دور الـ16 بكأس رابطة الأندية

الزمالك والبنك الأهلي
الزمالك والبنك الأهلي

أسدل الستار رسميا، أمس الأحد، على منافسات دور الـ16 بكأس الرابطة المصرية في نسختها الثانية، والتي جاءت نتائجها طبيعة باستثناء مواجهة الزمالك والبنك الأهلي، إلا أن ضربات الجزاء كانت كلمة السر في تحديد أطراف دور الثمانية.

وهو ما يستعرضه لكم الـ"الدستور"، في التقرير التالي:

الحدود يطيح بالمقاولون العرب

البداية كانت يوم 19 مارس الجاري، عندما تمكن حرس الحدود من عبور المقاولون العرب بنتيجة 5/6، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، على الرغم من الأداء المميز لذئاب الجبل في الدوري الممتاز ودخول الفريق سباق المنافسة بقوة على اقتحام المربع الذهبي.

 

الحدود يطيح بالمقاولون العرب

أول انتصار للجمل

عقب تولي المهمة رسميا، خلافا لأحمد حسام ميدو، نجح حمزة الجمل، العائد مجددًا على رأس القيادة الفنية للدراويش، أن  يحقق أول انتصاراته مع الفريق، بعد الأطاحة بغزل المحلة بنتيجة 7/6، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.

الإسماعيلي وغزل المحلة

 

الاتحاد يواصل نتائجه المميزة

واصل الاتحاد السكندري، نتائجه المميزة هذا الموسم سواء في مسابقة الدوري أو كأس الرابطة، بعدما نجح في إقصاء فاركو، بنتيجة 7/6، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2/2.

الاتحاد السكندري وفاركو 

سيراميكا يثأر

استطاع سيراميكا كليوباترا الثأر من هزيمته أمام سموحة في مسابقة الدوري بالجولة الرابعة عشرة بنتيجة 2/0، وأطاح بالموج الأزرق بنتيجة 5 /3، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

سيراميكا يثأر 

فيوتشر يدافع عن لقبه

استهل فيوتشر رحلة الدفاع عن لقبه من كأس الرابطة، بالفوز على طلائع الجيش عن طريق ضربات الجزاء 3/1، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

فيوتشر وطلائع الجيش

إنبي يطيح بيراميدز

ربما كاد تكون النتيجة الوحيدة غير المتوقعة، تمكن زعيم الكرة البترولية "إنبي"، من إقصاء بيراميدز مبكرا من كأس الرابطة بنتيجة 6/5، بعد التعادل الإيجابي 1/1.

إنبي وبيراميدز 

الزمالك بمثابة خبر كان

الأسوء في تاريخه، واصل الزمالك مسلسل الانهيار التمام والإخفافات المستمرة بلا توقف مؤخرا ليصبح الفريق بمثابة خبر كان، بعد السقوط أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، في الوقت الأصلي للمباراة.

البنك يهين الزمالك بثلاثية 

المصري يصعد بالانسحاب

صعد النسر البورسعيدي لدور الثمانية من بطولة كأس الرابطة، بعد قرار الأهلي الانسحاب من المسابقة، لتقرر رابطة الأندية اعتبار المارد الأحمر مهزوما بنتيجة 3/0 وتغريمه ماليا 100 ألف جنيه.

المصري البورسعيدي

وتجدر الإشارة إلى أن فيوتشر، قد توج بالنسخة الأولى من كأس الرابطة، على حساب غزل المحلة، بنتيجة 5/1، في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، خلال شهر يوليو من العام الماضي 2022.

كأس الرابطة الزمالك والبنك الأهلي منافسات دور الـ16 بكأس الرابطة ضربات الجزاء الزمالك أبرز ظواهر منافسات دور الـ16 بكأس الرابطة

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