الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل لاتهامه بقتل شاب يوزع عصائر على الصائمين فى المرج

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت نيابة المرج بحبس عاطل لاتهامه بقتل شاب أثناء سيره في الشارع انتقاما من شقيقه لمنعه من سرقة موتوسيكل 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

واستمعت النيابة إلى أقوال أهل المجني عليه الذين أكدوا أن نجلهم قتل أثناء توزيعه عصائر وتمرا على الصائمين قبل أذان المغرب.

وكان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تلقى إخطارا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها شابا مصابا بطعنات ولقي مصرعه أثناء علاجه. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا كان بينه وبين شقيق المجني عليه خلافات بسبب منعه من سرقة موتوسيكل ففكر في الانتقام من العائلة.

وأضافت التحريات أن المتهم استغل سير المجني عليه في الشارع قبل الإفطار ثم باغته بطعنات قاتلة أسقطته غارقا في دمائه. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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