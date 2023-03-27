الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة شاب للاشتباه فى وفاته جنائيًا بمنشأة ناصر

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة نقل جثة شاب عُثر عليها بأحد شوارع منشأة ناصر لمشرحة زينهم مع انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت النيابة العامة تحليل مخدرات للمتوفى لبيان إذا كان من مدمني المخدرات من عدمه، وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى "رمضان.م"، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه.

كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة. 

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