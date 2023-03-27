الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأمن يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة مجهولة لمسن بمدينة نصر

جريدة الدستور

بعد مرور 6 أيام على واقعة العثور على جثة مسن مجهول الهوية ومصاب بطلق ناري في الرأس بجوار سور نادي الشروق بمدينة نصر، لا تزال الأجهزة الأمنية في القاهرة تكثف جهودها لكشف هوية المجني عليه وضبط الجناة.

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة مسن ملقاة بجوار سور نادي الشروق بدائرة قسم الشرطة، وتبين أنه في العقد السابع من العمر، وبمصاب بطلق ناري في الرأس، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة، كما طلبت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية للمجني عليه تمهيدًا لكشف هويته.

كما قررت النيابة العامة انتداب الأدلة الجنائية لأخذ بصمات المجني عليه، ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحتي الأمن العام والأحوال المدنية تمهيدًا لكشف هوية المجني عليه، ومباشرة التحقيقات.

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